Otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı
01.09.2020 16:53 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:56

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Ayvacık- Çarşamba karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı-Çarşamba-Ayvacık bağlantı kavşağından dönüş yapmaya çalışan F.Ü. idaresindeki OF EF 2017 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye savruldu. Kazada otomobil sürücüsü F.Ü. yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mansur Yavaş Fatih Dönmez Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Sezen Aksu Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Metin Oktay Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Adana Eylül Çocuk Türk Lirası
Şu an buradasınız: Otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 16:56:49. #1.15#
title