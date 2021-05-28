Otomobil bahçeye daldı, çocuklar kıl payı kurtuldu
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Otomobil bahçeye daldı, çocuklar kıl payı kurtuldu

Otomobil bahçeye daldı, çocuklar kıl payı kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de çocukların oynadığı bir evin bahçesine duvarı aşarak dalan otomobilin sürücüsü kazada yaralanırken, çevredeki çocuklar faciadan kıl payı kurtuldu.

Eskişehir'de çocukların oynadığı bir evin bahçesine duvarı aşarak dalan otomobilin sürücüsü kazada yaralanırken, çevredeki çocuklar faciadan kıl payı kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Emek mahallesi Albayrak caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde çocukların oynadığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç avlu duvarını aşarak içeri daldı. Çocukların dakikalarca önce aracın girdiği alandan uzaklaştığı öğrenildi. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Otomobil bahçeye daldı, çocuklar kıl payı kurtuldu
Otomobil bahçeye daldı, çocuklar kıl payı kurtuldu
Otomobil bahçeye daldı, çocuklar kıl payı kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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