Otomobil, bahçedeki otomobilin üzerine düştü
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Otomobil, bahçedeki otomobilin üzerine düştü

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bahçe duvarındaki telleri aşarak başka bir otomobilin üzerine düştü.

Otomobil, bahçedeki otomobilin üzerine düştü
09.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:07

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bahçe duvarındaki telleri aşarak başka bir otomobilin üzerine düştü. Kazadan sürücü ile yanındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mudanya ilçesi Pusula Caddesi'nde meydana geldi. Mudanya yönüne giden 16 SNZ 67 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, kavşakta dönmek için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin bahçesinin duvarındaki telleri aşıp, Şükrü A.'nın park halindeki 16 CEF 14 plakalı otomobilinin üzerine düştü. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Sitede oturanların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince kaza yerinde iki yaralının tedavisi yapıldı. Otomobil, olay yerine gelen vinçle kaldırılırken, kazada aracı hasar gören site sakini Şükrü A. ise sürücüden şikayetçi oldu. Şükrü A. park halindeki aracında ciddi hasar meydana geldiğini ve kazanın nasıl olduğunu görmediğini belirtti.


Kaynak: DHA

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