Otomobil bagajından akü çalan hırsızlık şüphelisinin hırsızlık suçundan tutuklu olduğu ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil bagajından akü çalan hırsızlık şüphelisinin hırsızlık suçundan tutuklu olduğu ortaya çıktı

Otomobil bagajından akü çalan hırsızlık şüphelisinin hırsızlık suçundan tutuklu olduğu ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de 12 Mayıs günü Sanayi Sitesi içerisinde park halinde olan otomobilin bagajında bulunan aküyü çalan hırsızlık şüphelisi şahsın 14 Mayıs günü hırsızlık suçundan tutuklu olan E.A. olduğu ortaya çıktı.

Osmaniye'de 12 Mayıs günü Sanayi Sitesi içerisinde park halinde olan otomobilin bagajında bulunan aküyü çalan hırsızlık şüphelisi şahsın 14 Mayıs günü hırsızlık suçundan tutuklu olan E.A. olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 12 Mayıs 2021 tarihinde Adnan Menderes Mahallesi Sanayi Sitesi Boyacılar Sokak üzerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Otomobilin bagajında bulunan akünün çalındığı ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobilin açık olan bagajından aküyü çalan şahsın 14 Mayıs 2021 tarihinde 9 farklı hırsızlık suçundan tutuklanan E.A. (41) isimli şahıs olduğunu belirledi.

Aydınlatan hırsızlık olayıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verildiği öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Artan ihbarlar ekipleri harekete geçirdi! Otobanda aşk vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye şafak baskını
Artan ihbarlar ekipleri harekete geçirdi! Otobanda aşk vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye şafak baskını
Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedinin bulunduğu anlar paylaşıldı
Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedinin bulunduğu anlar paylaşıldı
Yeniden evlenmek isteyen babasını bıçaklayarak öldüren genç kız, olayı hatırlamıyor
Yeniden evlenmek isteyen babasını bıçaklayarak öldüren genç kız, olayı hatırlamıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlker Kaleli Demet Akalın İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Merih Demiral Sergen Yalçın Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil bagajından akü çalan hırsızlık şüphelisinin hırsızlık suçundan tutuklu olduğu ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 01:35:43. #1.15#

title