Otomobil bagajındaki kutulurdan uyuşturucu çıktı
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Otomobil bagajındaki kutulurdan uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilin bagajında 7 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Otomobil bagajındaki kutulurdan uyuşturucu çıktı
20.09.2020 18:06 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:11

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilin bagajında 7 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta, narkotik köpekle yapılan aramada, bagajdaki kutulara gizlenmiş paketlerde, 7 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, araçta bulunan ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Hasan KIRMIZITAŞ
Hasan KIRMIZITAŞ
DHA Editörü
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