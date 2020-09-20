Otomobil bagajındaki kutulurdan uyuşturucu çıktı GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilin bagajında 7 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilin bagajında 7 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta, narkotik köpekle yapılan aramada, bagajdaki kutulara gizlenmiş paketlerde, 7 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, araçta bulunan ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA