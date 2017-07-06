Otomobil Bagajındaki 8 Kilo Altın Böyle Çalındı

İSTANBUL Çatalca'da bilezik toptancılarını takip eden hırsızlar, otomobilin bagajında bulunan 8 kilo altına çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Trakya bölgesinde bilezik toptancılığı yapan Serkan T. ve Emre B., önceki gün İstanbul Çatalca'da bir kuyumcuya mal bırakmaya gitti. Kuyumcudaki işlerini bitiren toptancıların aracının yanına lüks bir otomobille gelerek park edip beklemeye başladı. Toptancıların altın dolu çantayı araçlarının bagajına koymasıyla birlikte harekete geçen hırsızlar, Serkan T. ile Emre B.'nin otomobile binmesiyle birlikte hırsızlardan biri otomobilin bagajını açıp 8 kilo altın bulunan çantayı alarak kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı. Otomobilde bulunan iki kişi ise saniyeler içinde altın dolu çantalarının çalınmasının şokunu yaşadı.



Hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, polis altınları çalan hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Görüntü Dökümü



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-Hırsızın bagajı açması



-Hırsızın bagajdan çantayı alması



-Hırsızların olay yerinden kaçması



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Haber: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),