Otomobil bagajında spor kulübü

27.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:55

İZMİR'de 2'nci Amatör Küme takımlarından Eski İzmir Gençlik ve Spor Kulübü, maddi sıkıntılar nedeniyle Kulüp Başkanı Ali İçyer'in (32) otomobiline taşındı. İçyer, 7 yıl önce kurup başkanlığını ve antrenörlüğünü yaptığı kulübün malzemelerini kulüp binası boşaltılınca 1996 model otomobilinin bagajında taşımaya başladı.

İzmirspor'un alt yapısında yetişip daha önce 1'inci Amatör Küme'de futbol oynayan Ali İçyer, yetenekli çocukları Türk futboluna kazandırmak için 2012 yılında Eski İzmir Gençlik ve Spor Kulübü'nü kurdu. Ancak maddi sıkıntılar yaşayan kulüp, kulüp binası boşaltılınca Başkan Ali İçyer'in aracına taşındı. Otomobilinin bagajında koyduğu kulüp malzemeleriyle Eski İzmir Gençlik'i yaşatmaya çalışan İçyer, bir semt takımı olduklarını hatırlatarak destek talebinde bulundu.

Çocukların iyi ahlaklı sporcular olarak yetişmesi amacıyla gençlik hayalini Eski İzmir Gençlik ve Spor Kulübü'nü kurarak gerçekleştirdiğini belirten kulüp başkanı Ali İçyer, 1993 yılından beri yaşadığı semtten adını alan kulübün binasını maddi sıkıntı nedeniyle boşalttı ve malzemeleri otomobilinin bagajına koydu. İçyer, "Ben daha önce amatör liglerde futbol oynamıştım. Haberleşme sektöründe çalışıyorum. Eski İzmir'de yaşamaya devam edeceğim. 7 yıl önce bekardım ama yarın çocuklarımı da burada büyüteceğimi düşündüm. Benim yetiştirdiğim çocuklar kendi çocuklarıma eğitim verecekti. Böyle bir hayalim vardı. Eski İzmir biraz sıkıntılı ve varoş bir kent. Çok göç alıyor. Her yerden insan var. Spor ise bizim için çıkış noktası" dedi.Daha önce amatör liglerde Ürkmez'de, Fahrettin Altay'da top oynadığını belirten İçyer, hep başka semtlere özenerek kulüp hayali kurduğunu dile getirdi. Üç çocuğundan ikisinin kulüpte kendi yanında futbola başladığını anlatan İçyer, oğulları 6 yaşındaki Mehmet Ali ve 5 yaşındaki Çınar'ı da düzgün ve ahlaklı sporcular olarak yetiştirmek istediğini kaydetti. Eski İzmir'in futbol potansiyeli olan bir bölge olduğuna dikkat çeken İçyer, şöyle devam etti: "Kulübümüz 7 yıldır zor koşullara rağmen faaliyetlerine devam ediyor. Çocuklar top oynamak istedi, biz de şartlarımızı zorladık. Çocuklara su alamadığımız, maça götüremediğimiz hiç olmadı. Borç aldık, yine yaptık. Ama kiralara gücümüz yetmedi. 7 yıllık sürede 2 kulüp binamız oldu. En son binanın kirası 500 TL'ydi ve 1 sene önce boşalttık. Futbol oynayan çocuklardan hiçbir bedel almıyoruz. Bu mücadeleye tek başıma devam ediyorum. Maddi yükü tek başıma üstlendim. Kulüp malzemelerini evimde, otomobilimin bagajında muhafaza ediyorum. Sahaya gelirken takımın formalarını, eşofmanlarını, toplarını ve diğer idman malzemelerini arabanın bagajında getiriyorum."'HERKESE KAPIMIZ AÇIK'Bütün amatör takımların benzer imkansızlıkları yaşadığını dile getiren Ali İçyer, 5 yaştan 30 yaşa kadar yaklaşık 100 sporcuları bulunduğunu anlatarak tek sahaları olduğunu ve haftanın 6 günü spor yaptıklarını söyledi. İzmir 2'nci Amatör Küme'ye katılmak için yaklaşık 15 bin TL bedel ödemeleri gerektiğini ifade eden İçyer, "Çocukların okuldan sonra sosyalleşmeleri için kahvehaneleri kullanmak yerine kulüp binamızı eğitim yuvası gibi kullanmasını istedik. Kütüphanemiz vardı, bilardo ve masa tenisi oynayabiliyorlardı. Ekonomik koşullardan ötürü binamızı kapattık. Öncelikle Eski İzmir'in ileri gelen insanları bize yardımcı olabilir. Sonuçta burası bir semt kulübü. Semtteki abilerimizden önce yardım bekliyoruz. Ama Türkiye'nin neresinde olursa olsun, bize destek verecek herkese kapımız açık. Önce bir kulüp binası istiyoruz. Barınacak yerimiz olması şart. En azından onun kirasını ödeyebilecek gelirimiz olmalı" diye konuştu.'TOPUMUZ OLSUN, HOCAMIZ OLSUN YETER'Futbolu seven ve semtte oturan çocuklara da sevdirmeye çalışan gençlerden biri olan Umut Şahin (18) de 3 yıldır Eski İzmir'de oynadığını belirtti. Şahin, "Çok zorluklardan geçtik. Yağmurda da yattık, idman malzemelerimiz olmadı, kendimiz getirdik. Ama insan sevince yapıyor. Gençlerin futbolu sevmesini istiyoruz. Onlar da bizim yerimize oynayacak ileride. Binamız yok. Ama bizim işimiz top oynamak. Topumuz olsun, hocamız olsun yeter. O da Ali ağabey zaten" dedi.Eski İzmir Gençlik ve Spor Kulübü'nde 1 yıl oynayan Çağdaş Üsküdar (16) ise, yeteneğinin fark edildiğini söyleyerek Bucaspor'da oynamaya başlayacağını anlattı. Ancak yine de fırsat bulduğunda eski hocası İçyer'in yanına gelip kendinden küçük oyuncuları çalıştıran Üsküdar, "Akşam antrenmana geliyorduk. Gece 1'de eve gittiğimiz oluyordu. Buradan eve yürüyordum. Şimdi Ali İçyer'in yardımıyla Bucaspor'a geçtim. İlerisi inşallah Avrupa olur, Süper Lig olur. Gittiği yere kadar giderim. Her gün antrenmanım var. Pazarları maçım var. Okuldan çıkıp antrenmana koşuyorum" diye konuştu.'KIZLAR FUTBOL OYNAMAZ' DİYENLERE İNAT KALECİ OLDU

Çevredekilerin tepkilerine karşın içindeki futbol sevgisini hiç yitirmeyen 10'uncu sınıf öğrencisi İlayda Salgar (16), "Kızlar futbol oynamaz" diyenlere inat Eski İzmir Gençlik'te kalecilik yapıyor. Karabağlar'da oturan ve futbola 5'inci sınıfta başladığını söyleyen Salgar, "Yaklaşık 5 yıldır oynuyorum. Ben futbol olmak istiyordum, ama babam önce, 'Kızlar futbol oynamaz' dedi. Sonra o da başarılı olduğumu gördü ve bana destek oldu. Şimdi milli takım elemelerine girdim. Martta bir daha gideceğim. Ben futbola devam etmek istiyorum. Ama kulübümüz için yardım ve eşya desteği istiyoruz. Kulüp binası istiyoruz. Eşyalarımızı koyacak yer bile yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA