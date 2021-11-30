Otomobil, aynı yöne giden yolcu midibüsüne çarptı: 5 yaralı - Haberler
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Otomobil, aynı yöne giden yolcu midibüsüne çarptı: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel
Otomobil, aynı yöne giden yolcu midibüsüne çarptı: 5 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin, aynı yöne giden yolcu midibüsüne çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin, aynı yöne giden yolcu midibüsüne çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy-Kapaklı kara yolunda meydana geldi. Süleyman Sirel idaresindeki 34 SY 4534 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle önünde giden Turgay Balta'nın kullandığı 59 M 7239 plakalı yolcu midibüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Sirel, yanındaki Mutlu Özden, Edanur Karaca ile midibüs yolcularından Birgül Çiğ ile Birsen Yıldız yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Otomobil, aynı yöne giden yolcu midibüsüne çarptı: 5 yaralı

Otomobil, aynı yöne giden yolcu midibüsüne çarptı: 5 yaralı

Otomobil, aynı yöne giden yolcu midibüsüne çarptı: 5 yaralı

Otomobil, aynı yöne giden yolcu midibüsüne çarptı: 5 yaralı

Otomobil, aynı yöne giden yolcu midibüsüne çarptı: 5 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Son Dakika Haberleri

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