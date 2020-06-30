Otomobil aynasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Otomobil aynasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da bir otomobilin aynasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

30.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:37

Adıyaman'da bir otomobilin aynasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kentte bir otomobilde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada ayna kısmına gizlenmiş 30 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.G. ile M.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Otomobil aynasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: AA

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