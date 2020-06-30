Otomobil aynalarından uyuşturucu çıktı Otomobil aynalarından uyuşturucu çıktı Adıyaman'da, polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilin aynaları içerisinden eroin maddesi ele geçirildi.

Otomobil aynalarından uyuşturucu çıktı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilin aynaları içerisinden eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili kent merkezinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalar kapsamında otomobilin aynaları içerisine gizlenmiş 3 paket halinde toplam 30 gram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin maddesine el konulurken E.G.ve M.A., isimli iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA