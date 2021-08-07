Otomobil aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Otomobil aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı: 2 yaralıAYDIN'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı.

Otomobil aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı: 2 yaralı

AYDIN'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı. Kazada, otomobilde sıkışarak yaralanan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Meriç (21), 09 H 2397 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Batuhan Meriç ve yanındaki Şahin Kaplan hasarlı otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı: 2 yaralı
Otomobil aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı: 2 yaralı
Otomobil aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı: 2 yaralı
Otomobil aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı: 2 yaralı
Otomobil aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı: 2 yaralı
Otomobil aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı! Korku dolu anlar kamerada
İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı! Korku dolu anlar kamerada
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yusuf Güney Aleyna Tilki Süreyya Yalçın İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Caner Erkin Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 05:45:01. #1.15#

title