Otomobil aydınlatma direğini ve ağacı devirdi: 1 yaralı - Haberler
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Otomobil aydınlatma direğini ve ağacı devirdi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil aydınlatma direğini ve ağacı devirdi: 1 yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direği ve ağaca çarparak devirdi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direği ve ağaca çarparak devirdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AH 962 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direği ve ağaca çaptı. Kazada direk ve ağaç devrilirken, sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün tedavisi olay yerinde ambulans içerisinde yapıldı. Polis kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Otomobil aydınlatma direğini ve ağacı devirdi: 1 yaralı

Otomobil aydınlatma direğini ve ağacı devirdi: 1 yaralı

Otomobil aydınlatma direğini ve ağacı devirdi: 1 yaralı

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