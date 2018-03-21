Otomobil Aydınlatma Direğini Çarptı: 2 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Sivas (34) idaresindeki 06 DY 5695 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolu Dikbıyık Mahallesi mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Onur Eryılmaz (29) yaralandı. Ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer Sivas, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Onur Eryılmaz da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.