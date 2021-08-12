Son dakika haberi! Otomobil aydınlatma direğine çarptı, kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştu
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Son dakika haberi! Otomobil aydınlatma direğine çarptı, kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Şirinevler E-5 yanyolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

Şirinevler E-5 yanyolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazazedelerin yardımına ise kazayı gören Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır koştu.

Olay, saat 22: 00 sıralarında E-5 Karayolu Şirinevler mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Aracın sürücüsü kazada hafif şekilde yaralanırken, araçtaki diğer iki kişi yara almadı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibinin ayakta müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştu

Olay yerinden tesadüfen geçen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da yardım etmek amacıyla aracından inerek kazazedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. trafik, itfaiye ekiplerinin devrilen direği ve ağır hasarlı aracı olay yerinden kaldırmasıyla birlikte normale döndü. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Otomobil aydınlatma direğine çarptı, kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştu
Son dakika haberi! Otomobil aydınlatma direğine çarptı, kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştu
Son dakika haberi! Otomobil aydınlatma direğine çarptı, kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştu
Son dakika haberi! Otomobil aydınlatma direğine çarptı, kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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