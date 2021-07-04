Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Devrek Yolu Caddesi Solak yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Devrek yol ayrımı istikametinden Zonguldak istikametine seyir halinde olan Gökhan K. (27) idaresindeki 06 DB 3689 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü ile birlikte yolcular; Ali Haydar C.( 41), Ulaş Y.(38) ve Okan K. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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