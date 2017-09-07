Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 4 Yaralı

BOLU'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilde aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Organize Sanayi Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Orhan Özçelik yönetimindeki kullandığı 34 EZ 118 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Direk devrilirken araçta bulunan 63 yaşındaki Hayriye, 37 yaşındaki Arzu, 34 yaşındaki Zeynep ve 5 yaşındaki Ezgi Özçelik yaralandı. Sürücü yara almadan kurtuldu. Yaralılar çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Bolu