Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kulu Alpaslan Mahallesi Kavşağında yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Kulu makası istikametine gitmekte olan henüz sürücüsü belirlenemeyen 07 FOB 21 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Tekerlekleri patlayan otomobilde yolcu olarak bulunan K.Y. (14) ile A.A. (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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