Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Hacı Sadettin Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABZ 017 plakalı Fıat marka otomobil sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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