Son dakika haber | İzmir'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

Son dakika haberine göre İzmir'de trafik kazası: 1 ağır yaralı İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aydınlatma direğine çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı.

İzmir'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aydınlatma direğine çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 01.00 sıralarında Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 39 TS 852 plakalı otomobil, Karşıyaka yönünden Çiğli istikametine seyir halinde olduğu sırada, araç sürücüsü Çağla Kızılsu (31), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağında bulunan kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise sürücü Kızılsu'ya müdahalede bulundu. Ağır yaralandığı öğrenilen Çağla Kızılsu, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olduğu bulunulan Çağla Kızılsu, hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ