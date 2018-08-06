Otomobil Asfalt Serme Aracına Çarptı: 2 Ölü

Niğde'de yol inşaatına giren aracın, asfalt serme makinesine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde gece saat 03.00'da meydana gelen kazada, Kağan K.'nın kullandığı 51 KN 178 plakalı otomobil, yol çalışması yapılan alana girdi. 51 KN 178 plakalı araç yol çalışmasında kullanılan asfalt serim aracına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Kağan K. ve yanındaki Mehmet A. olay yerinde hayatını kaybetti. Kağan K. ve Mehmet A.'nın cansız bedenleri Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hüseyin Özdere/İHA)