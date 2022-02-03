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Otomobil arkasına bağlı kızakta çocukların kayak keyfi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Otomobil arkasına bağlı kızakta çocukların kayak keyfi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bu sabaha karşı başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, beyaz örtünün keyfini yine çocuklar çıkardı.

KORKUTELİ, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bu sabaha karşı başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, beyaz örtünün keyfini yine çocuklar çıkardı. Bir otomobilin arkasına iple bağlanan kızaklara bindirilen iki çocuk kayak keyfini doyasıya yaşadı.

Antalya il genelinde etkili olun soğuk ve yağışlı hava kent merkezine yakın noktalarda dolu, yüksek kesimlerde ise kar olarak kendini gösterdi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde de sabaha karşı başlayan ve aralıklarla devam eder kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat ilen çocuklar ise karın tadını otomobil arkasına bağlanan kızakla yaşadı. İple bağlanan iki kızağa binip sokak aralarında otomobil arkasında kayan çocuklar karın keyfini doyasıya yaşadı. - ANTALYA

Otomobil arkasına bağlı kızakta çocukların kayak keyfi

Otomobil arkasına bağlı kızakta çocukların kayak keyfi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Korkuteli, Otomobil, Antalya, kar, Yerel, Haber

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