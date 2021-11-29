Otomobil apartmanın önündeki boşluğa düştü; içindeki 3 kişi kaçtı

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir apartmanın önündeki boşluğa düştü. Ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan 3 kişi, kaçtı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. İlyasbey Caddesi'nden Hastane Caddesi yönüne giden 22 LN 445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, bir apartmanın önündeki boşluğa düştü. Otomobil ters dönerken, sürücü ile yanındaki 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp kaçtı.

Polis, araç sürücüsünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.