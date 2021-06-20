Otomobil apartmana daldı, kadın sürücü aracı bırakıp kaçtı
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Otomobil apartmana daldı, kadın sürücü aracı bırakıp kaçtı

Otomobil apartmana daldı, kadın sürücü aracı bırakıp kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobille apartmanın giriş katına çarpan bir kadın sürücü, aracı olay yerinde bırakıp kaçtı.

Samsun'da otomobille apartmanın giriş katına çarpan bir kadın sürücü, aracı olay yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Antalya Sokak üzerinde bulunan Albay Apartmanı önünde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 55 ADH 073 plakalı Opel Corsa otomatik vites otomobili kullanan kadın bir sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın hakimiyetini kaybederek Albay Apartmanı'nın giriş katına çarptı. Beton ve demir bariyerleri yıkıp, aşarak apartmanın duvarına vuran otomobilde ağır hasar meydana geldi. Apartmanda da maddi hasar oluştu.

İddiaya göre, kazayı yapan kadın sürücü olayın ardından aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Z. A. adına kayıtlı araç daha sonra olay yerine gelen vinç ile yaklaşık 1 saat süren uğraş sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

"Firen yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybedip, apartmana daldı"

Olay anını anlatan mahalle sakini İsmail Özdemir, "Yol çalışmasından dolayı trafiği Antalya Sokak'a verdiler. Trafik buradan da Kocadağ Sokak'a dönüyor. Kadın sürücü araç otomatik vites olduğu için herhalde frene bacağım diye gaza bastı. Gaza basınca da direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Hakimiyeti kaybedince de apartmana giriyor. Olayda yaralı olmadı" dedi.

Vinç ile apartmanın giriş kısmından çıkartılan otomobil daha sonra çekici ile olay yerinden götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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