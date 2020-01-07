Otomobil apartman boşluğuna uçtu

07.01.2020 13:21 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:26

Akçakoca ilçesinde dik rampada geri kaçan otomobil belediye tarafından mühürlenen boş binaya girdi.



Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Şifa Sokak rampasında, 81 KA 533 plakalı otomobil rampadan aşağıya geri geri kaçtı. Bina ile yol arasında ki boşluktan düşen otomobil, bina dış duvarına çarparak durdu. Yaralananın olmadığı kazada, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA