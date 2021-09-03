Otomobil, aniden yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı: 2 ölü
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Otomobil, aniden yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı: 2 ölü

Otomobil, aniden yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı: 2 ölü
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de bisikletiyle aniden yola çıkan küçük çocuğu kurtarmak isteyen 2 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

NİĞDE'de bisikletiyle aniden yola çıkan küçük çocuğu kurtarmak isteyen 2 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü her yerde aranıyor.

Kaza, ilçeye bağlı Bor Yolu Gözde Evleri önünde meydana geldi. Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61), küçük yaştaki bir çocuğun bisikletiyle aniden yola çıktığını görerek, çocuğu kurtarmak istedi. Bu sırada sürücüsü belirlenemeyen 06 CGS 281 plakalı otomobil, kadınlara çarparak, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralı 2 kadını Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aytaş ile Özkul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, her yerde kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

Otomobil, aniden yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı: 2 ölü
Otomobil, aniden yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı: 2 ölü
Otomobil, aniden yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı: 2 ölü
Otomobil, aniden yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı: 2 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı

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Otomobil, aniden yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı: 2 ölü - Haberler
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