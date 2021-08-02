Otomobil alt geçide girdiği esnada takla attı, sürücü yaralandı
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Otomobil alt geçide girdiği esnada takla attı, sürücü yaralandı

Otomobil alt geçide girdiği esnada takla attı, sürücü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da alt geçide girmeye çalışan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı.

Afyonkarahisar'da alt geçide girmeye çalışan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Sürüklendikten sonra ters dönerek durabilen aracın sürücüsü kazayı şans eseri yaralı atlatırken, kaza anında yolun boş olması ise olası facianın önüne geçti.

Kaza, kent merkezi Güvenevler Mahallesi Atattürk Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karayolları kavşağından İstasyon kavşağına seyir halinde olan A.G., yönetimindeki 01 GP 399 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil birkaç metre sürüklendikten sonra takla atıp ters dönerek durabildi. Kazanın ardından çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücüyü ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, devrilen araç olaydan yaklaşık 15 dakika sonra olay yerinden kaldırılması ile alt geçitteki yolun kapanan bir yönü tekrar ulaşıma açıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

(Gökten Ceylan/İHA)

Otomobil alt geçide girdiği esnada takla attı, sürücü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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