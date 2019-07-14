Otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı

Konya'da otomobilin alt geçide düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde, otogar yönüne giden Y.G. idaresindeki 06 AV 1591 plakalı otomobil, bariyerleri aşıp Mobilyacılar alt geçidine düştü.

Yaralanan sürücü Y.G. ile araçtaki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılarının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA