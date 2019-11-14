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Otomobil alış-satışı ortadan kalkacak

Enerjisa'nın iştiraki Eşarj'ın Genel Müdürü Cem Bahar, elektrikli araçların fosil yakıtlı araçların yerini almakla kalmayıp, getireceği paylaşım modeliyle otomobil almayı ve satmayı cazip olmaktan çıkaracağını söyledi.

14.11.2019 08:33 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:33
Otomobil alış-satışı ortadan kalkacak

Enerjisa'nın iştiraki Eşarj'ın Genel Müdürü Cem Bahar, elektrikli araçların fosil yakıtlı araçların yerini almakla kalmayıp, getireceği paylaşım modeliyle otomobil almayı ve satmayı cazip olmaktan çıkaracağını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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