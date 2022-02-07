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Otomobil alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil alevlere teslim olduTOKAT Tokat'ta seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.

TOKAT (İHA) - Otomobil alevlere teslim oldu

TOKAT Tokat'ta seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, 600 evler Mahallesi İmamlık Caddesinde meydana geldi. Çiğdem N. idaresindeki 60 ACA 558 plakalı Peugeot marka otomobil seyir halinde iken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsünün yol kenarına çektiği araç alev aldı. Sürücü son anda araçtan inmeyi başardı. Yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürülürdü. Aracın LPG ile çalıştığı öğrenildi. Maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Otomobil alevlere teslim oldu

Otomobil alevlere teslim oldu

Otomobil alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, Tokat, 3. Sayfa, Haber

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