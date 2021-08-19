Otomobil alevlere teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil alevlere teslim oldu

Otomobil alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

Yangın, 11 Ağustos'ta sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobili gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Otomobilin alevlere teslim olduğu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KASTAMONU

Otomobil alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Yangın binayı sardı, alevlerin arasında kalan yaşlı kadın saniyelerle kurtarıldı
Yangın binayı sardı, alevlerin arasında kalan yaşlı kadın saniyelerle kurtarıldı
Ağzında sigarayla ağır bir uykuya dalan vatandaş yaşadığı evi yaktı
Ağzında sigarayla ağır bir uykuya dalan vatandaş yaşadığı evi yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Süleyman Soylu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ece Üner Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Otomobil alevlere teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 18:51:00. #1.16#

title