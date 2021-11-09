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Otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil alev topuna döndü

Isparta Şarkikaraağaç karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarpması sonucu otomobil alev topuna döndü.

ŞARKİKARAAĞAÇ, ISPARTA (İHA) - Isparta Şarkikaraağaç karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarpması sonucu otomobil alev topuna döndü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Isparta Şarkikaraağaç karayolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak durabildi. Hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü otomobilden çıktıktan sonra otomobil bir anda alev topuna döndü. O anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Sürücünün hemen itfaiye ekiplerine haber vermesi üzere çevre ilçelerden ekipler olay yerine sevk edilerek aracı söndürmeye başladı. Araç söndürüldükten sonra kullanılmaz hale geldi. - ISPARTA

Otomobil alev topuna döndü

Otomobil alev topuna döndü

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