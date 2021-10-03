OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangınla alev topuna döndü.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangınla alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, bugün Çayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Sibel Tatlısu'ya ait 01 ADJ 703 plakalı otomobil, park halindeyken belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. kısa sürede alev topuna dönen otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu

Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu

 Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun

Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun

 Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel ortaya çıktı! Tüm sırları araştırılıp gün yüzüne çıkarılacak

Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel ortaya çıktı! Tüm sırları araştırılıp gün yüzüne çıkarılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Gülben Ergen Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Serdar Aziz Güven Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 23:29:08. #1.17#