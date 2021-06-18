OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ
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OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Amasra ilçesinde motoru tutuşan otomobil alev topuna döndü.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde motoru tutuşan otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi. Olay saat 11.00 sıralarında Bartın Amasra yolu Topderesi mevkiinde meydana geldi. Amasra'ya giden Hasan Doğan yönetimindeki 78 BF 924 plakalı otomobilin motorundan bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücü Hasan Doğan otomobili yol kenarına çekip dışarı çıkmayı başarırken, alevler otomobili sardı. Sürücülerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ
OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ
OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ
OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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