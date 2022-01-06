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Otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu Küçükçekmece'de, seyir halindeki otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, seyir halindeki otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı. Sürücü, son anda kurtulurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Gümrük Yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kanarya istikametinde Halkalı yönüne giden 34 ZM 3551 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü ise alev topuna dönen araçtan son anda kendini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan araca müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Kimsenin yaralandığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmaları biten otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu

Otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu

Otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu

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İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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