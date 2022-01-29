OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

DÜZCE'de, otoparktan otomobili çıkarmaya çalışan sürücü motordan yükselen dumanları görünce araçtan indi.

DÜZCE'de, otoparktan otomobili çıkarmaya çalışan sürücü motordan yükselen dumanları görünce araçtan indi. Elektrik kontağı sonucu çıkan yangında alevler aracı sararken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay öğle saatlerinde, Konuralp Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Çatalbaş, 05 FA 915 plakalı otomobiliyle otoparktan çıkmaya çalışırken motor kısmından yükselen dumanları görünce araçtan indi. Bir anda alevler aracı sardı. Çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangının otomobilin elektrik aksamında oluşan kısa devre nedeniyle çıktığı belirlenirken, tutanak tutuldu.

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Konuralp, Yangın, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title