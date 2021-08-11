OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
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OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

GAZİANTEP'te hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunda öğle saatlerinde gurbetçi bir aileye ait olduğu öğrenilen yabancı plakalı otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Sürücü otomobilini durdurduktan sonra itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale edip yangını söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının nedeni araştırılıyor.

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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