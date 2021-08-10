Otomobil alev alev yandı
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Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu bağlantı yolunda ilerleyen otomobil bir anda alev alarak yandı.

TEM Otoyolu bağlantı yolunda ilerleyen otomobil bir anda alev alarak yandı.

TEM Otoyolu Bağcılar İkitelli-Başakşehir Bağlantı Yolu'nda, saat 07.00 sıralarında,  Mehmet Erdi Karacan yönetimindeki 34 SR 7972 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Otomobilden dumanlar yükseldiğini gören sürücü Mehmet Erdi Karacan otomobilden inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topun dönen otomobile müdahalede ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Yanan araç, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

 


Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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