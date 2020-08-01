Otomobil alev alev yandı
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Otomobil alev alev yandı

KONYA'nın Taşkent ilçesinde, hareket halindeki otomobil, bir anda alev aldı.

Otomobil alev alev yandı
01.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:08

KONYA'nın Taşkent ilçesinde, hareket halindeki otomobil, bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi. O anlarda çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde, Taşkent- Ermenek yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil bir anda alev aldı. Sürücü otomobili yol kenarında durdurup, araçtan inerek alevlere müdahale etmeye çalıştı. Çevredekilerin de desteğiyle yangını söndürmeye çalışan sürücü başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi.Otomobilin alev aldığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

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Kaynak: DHA

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