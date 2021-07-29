Otomobil alev alev böyle yandı
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Otomobil alev alev böyle yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil alev alev böyle yandı Otomobilin sahibi Zeki Aslan: "Çocuklar içinden çıktı, arabaya hiç üzülmüyorum" İstanbul Esenler'de bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Otomobil alev alev böyle yandı

Otomobilin sahibi Zeki Aslan: "Çocuklar içinden çıktı, arabaya hiç üzülmüyorum"

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Çocuğu ve gelini otomobilden sağ salim çıkan araç sahibi Zeki Aslan, "Hiç üzülmedim. Can sağlığı olsun" dedi.

Olay, Yıldız Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Zeki Aslan'ın sahibi olduğu 34 UG 8255 plakalı Fiat Palio marka otomobile gelini ve oğlu bindi. Otomobilin çalıştırılmasıyla bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları otomobilde bulunan kişiler hemen arabadan dışarı çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alev yanan otomobil kısa sürede küle döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

"Benim çocuklarım içindeydi"

Otomobili yanan Zeki Aslan, "Kendi kendine yandı. Komşu gördü. Arabanın yandığını söyledi. Çocuklar içinden çıktılar. Araba duruyordu. Çalıştığı zaman su kaynatmış. Onun için yanmış. Benim çocuklarım içindeydi. Kurtarmışlar" dedi.

"Hiç üzülmüyorum, can sağlığı olsun"

Arabanın yanmasına üzülmediğini söyleyen Aslan, "Can sağlığı olsun. Allah'a çok şükür çocuklarım sağ çıktı. Araba gitsin. 10 sene oldu. İlk arabamızdı. Tek bu vardı. İtfaiye hepsi yandıktan sonra geldi. Müdahale ettiler. Hiç üzülmüyorum" diye konuştu

Otomobil alev alev böyle yandı
Otomobil alev alev böyle yandı
Otomobil alev alev böyle yandı
Otomobil alev alev böyle yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

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