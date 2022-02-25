Son dakika haberi | Otomobil alev aldı, itfaiyeciler müdahale etmek isterken patlama oldu

Otomobil alev aldı, itfaiyeciler müdahale etmek isterken patlama oldu

ANKARA'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde, itfaiye ekibi müdahale edeceği sırada patlama meydana geldi. Patlama anı, cep telefonu kamerasına yansırken, yaralanan olmadı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmında, sabah saatlerinde, Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nda seyir halindeyken yangın çıktı. Sürücü, aracı durdurup, kendisini dışarı atarak itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen polis ekipleri, çevrede önlem alırken itfaiyeciler de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada otomobilin motor kısmında patlama meydana geldi. Patlama anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, alevler de itfaiye ekibinin çalışmasıyla söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.