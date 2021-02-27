Otomobil alev aldı; içinde sohbet eden 3 arkadaş, yaralandı
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Otomobil alev aldı; içinde sohbet eden 3 arkadaş, yaralandı

27.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:51
Otomobil alev aldı; içinde sohbet eden 3 arkadaş, yaralandı

ÇORUM'da 3 arkadaş sohbet ederken içinde bulundukları park halindeki otomobil alev aldı.

ÇORUM'da 3 arkadaş sohbet ederken içinde bulundukları park halindeki otomobil alev aldı. Araçtan çıkmaya çalışırken el ve yüz kısımlarında yanıklar oluşan 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Buharaevler Perşembe pazarında meydana geldi. Hakan S., (21), Muhammet T., (20) ve Abdussamet Y. (17)., sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, içerisinde bulundukları otomobilli, pazar otoparkında park etti. Grup sohbet ederken, otomobil bilinmeyen nedenle aniden alev aldı. Alevlerin sardığı araçtan çıkan 3 kişinin el ve yüz kısımlarında yanıklar oluştu.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtaki yangın söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri yanan araçta incelemelerde bulunurken, tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtili. 


Otomobil alev aldı; içinde sohbet eden 3 arkadaş, yaralandı
Otomobil alev aldı; içinde sohbet eden 3 arkadaş, yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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