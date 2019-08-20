Otomobil akülü engelli araca çarptı: 1 yaralı

Otomobil akülü engelli araca çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobilin akülü engelli araca çarpması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

20.08.2019 11:53
Otomobil akülü engelli araca çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobilin akülü engelli araca çarpması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Tekin idaresindeki 07 FRT 48 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı yakınlarında Ali Doğan idaresindeki akülü engelli araca çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Ali Doğan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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