Otomobil akülü bisikletle çarpıştı
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Otomobil akülü bisikletle çarpıştı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan akülü bisikletteki yaşlı adam, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

28.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 28.12.2019 08:55
Otomobil akülü bisikletle çarpıştı

'ın ilçesinde otomobille çarpışan akülü bisikletteki yaşlı adam, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Hacı Leman Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yokuş yukarı seyreden H.K. yönetimindeki 59 YF 675 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen R.A.'nın kullandığı akülü bisikletle çarpıştı.


Bisikletteki yaşlı adam, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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