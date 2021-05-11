Otomobil market önündeki dolaba çarparak durabildi, o anlar kameraya böyle yansıdı
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Otomobil market önündeki dolaba çarparak durabildi, o anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil market önündeki dolaba çarparak durabildi, o anlar kameraya böyle yansıdı Çorum'da yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan bir otomobilin akaryakıt istasyonundaki markete daldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil market önündeki dolaba çarparak durabildi, o anlar kameraya böyle yansıdı

ÇORUM - Çorum'da yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan bir otomobilin akaryakıt istasyonundaki markete daldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, 8 Nisan cumartesi günü bir otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonundaki markete daldı. Fren yapmasına rağmen duramayan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobil ve markette maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Otomobil market önündeki dolaba çarparak durabildi, o anlar kameraya böyle yansıdı
Otomobil market önündeki dolaba çarparak durabildi, o anlar kameraya böyle yansıdı
Otomobil market önündeki dolaba çarparak durabildi, o anlar kameraya böyle yansıdı
Otomobil market önündeki dolaba çarparak durabildi, o anlar kameraya böyle yansıdı
Otomobil market önündeki dolaba çarparak durabildi, o anlar kameraya böyle yansıdı
Otomobil market önündeki dolaba çarparak durabildi, o anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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