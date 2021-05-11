Otomobil market önündeki dolaba çarparak durabildi, o anlar kameraya böyle yansıdı

Otomobil market önündeki dolaba çarparak durabildi, o anlar kameraya böyle yansıdı Çorum'da yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan bir otomobilin akaryakıt istasyonundaki markete daldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.