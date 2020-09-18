Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Adıyaman'ın Börgenek yol ayrımında bulunan akaryakıt istasyonuna otomobil daldı.

Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
18.09.2020 14:25 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:30

Adıyaman'ın Börgenek yol ayrımında bulunan akaryakıt istasyonuna otomobil daldı.

Adıyaman Gölbaşı Karayolu Börgenek Rampasında bulunan virajda yine kaza meydana geldi. Daha önce Tır, kamyon, minibüs ve otomobil virajı alamayarak akaryakıt istasyonuna dalmıştı. Aynı virajda yine kaza meydana geldi.

Ali Sait T. Yönetimindeki 34 DB 1102 plakalı Hundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyonun idare bölümünün vitrinine çarparak durabilen otomobilde bulunan Ramazan D. yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Deniz Akkaya Fahriye Evcen
Spor Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Uefa Karar Avrupa Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 14:30:01. #1.15#
title