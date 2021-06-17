TOKAT'TA OTOMOBİLİN AĞAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATMASI KAMERADA
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TOKAT'TA OTOMOBİLİN AĞAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATMASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde ağaçlara çarpıp takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde ağaçlara çarpıp takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Birol Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 KK 264 plakalı otomobil, Birol Yavuz Caddesi'nden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ağaçlara çarptı. Ağaçlara çarptıktan sonra takla atarak duran otomobilde bulunan Ali Öztürk (32), Abdurrahman Hanedar (17), Yasin Özer (18), Ceren Parlak (15), Hakan Ocak (20) ve Cemre Parlak (18) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT'TA OTOMOBİLİN AĞAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATMASI KAMERADA
TOKAT'TA OTOMOBİLİN AĞAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATMASI KAMERADA
TOKAT'TA OTOMOBİLİN AĞAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATMASI KAMERADA
TOKAT'TA OTOMOBİLİN AĞAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATMASI KAMERADA
TOKAT'TA OTOMOBİLİN AĞAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATMASI KAMERADA
TOKAT'TA OTOMOBİLİN AĞAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATMASI KAMERADA
TOKAT'TA OTOMOBİLİN AĞAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATMASI KAMERADA
TOKAT'TA OTOMOBİLİN AĞAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATMASI KAMERADA
TOKAT'TA OTOMOBİLİN AĞAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATMASI KAMERADA
TOKAT'TA OTOMOBİLİN AĞAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATMASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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