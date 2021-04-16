OTOMOBİL AĞAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ 1 YARALI

BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı.

BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü Mehmet İ. (66) yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Antalya-Burdur Karayolunda meydana geldi. Antalya'dan Burdur istikametine gelen Mehmet İ. yönetimindeki 07 EYS 06 plakalı otomobil, Antalya Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil önce yol kenarında bulunan elektrik panosuna, ardından yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki ağacın ortasına sıkışan otomobilde bulunan sürücü Mehmet İ. ekiplerin yardımı ile otomobilden çıkarılarak ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hurdaya dönen otomobil ise polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çekici ile otoparka çekildi. Mehmet İ.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı