Otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Levent Kurt (46) yönetimindeki 60 NV 262 plakalı otomobil, Sivas-Tokat kara yolunun Yıldızeli ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Sürücü ile araçta bulunan eşi Şerife (47) ile çocukları İbrahim (19) ve Süleyman Kurt (16) yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA