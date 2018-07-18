Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Ölü

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Akıncılar ilçesi Göllüce köyü yakınlarında meydana geldi. Nihat Balcı (78) yönetimindeki 34 UM 6138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada sürücü Nihat Balcı ile yanında bulunan eşi Saadet Balcı (75) ağır yaralandı. Akıncılar İlçe Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilen yaralılardan Nihat Balcı yolda ambulans içinde, eşi Saadet Balcı ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Sivas