ZONGULDAK (İHA) - İki otomobil çarpıştı; biri ağaca asılı kaldı diğerinin motoru ters şeride uçtu

Düzce'de bir garip kaza: 2 yaralı

DÜZCE - Düzce'de iki otomobilin çarpışması ile meydana gelen kazada otomobillerden biri ağaca asılı kalırken, diğer otomobilin motoru karşı şeride uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Zonguldak- Düzce D-655 Karayolu Beyciler mevkiinde meydana geldi. Zonguldak istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan Hakan N. idaresindeki 34 SN 0081 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Ahmet O. idaresindeki 81 ABZ 454 plakalı Peugeot marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonradında Peugeot marka otomobil refüjde ağaca asılı kalırken, Volkswagen marka otomobilin motoru ise karşı şerife uçtu. İhbar üzerine bölgeye Sağlık, Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartılmasının ardından 112 Acil Ambulans ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazada ağaca asılı kalan otomobil ile yola uçan motor çekici vasıtası ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sebebi ile her iki şeritten tek şeritten verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.